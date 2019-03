Culturele evenementen in de Bredense dorpskerk Leen Belpaeme

05 maart 2019

11u08 0 Bredene De recent gerenoveerde Sint-Rikierskerk biedt dit jaar een podium voor diverse culturele evenementen.

Op 30 maart geeft het befaamde ‘Flanders Gospel Choir’ al een concert. Ze brengen sterk ritmische nummers afgewisseld met rustige ballades, intieme sololiederen en verscheidene nummers die meteen bekend in de oren zullen klinken. Toegangskaarten kosten in voorverkoop 12 euro en aan de deur 15 euro. Ze zijn te verkrijgen in de verkooppunten ’t Fruithof, Dorpsstraat 55 en Boekhandel De Duyne, Duinenstraat 347; ofwel via sissidevlieger@hotmail.com of telefonisch: 059 32 48 71.

Op zondag 2 juni gooit de kerk de ingangspoort opnieuw open. De Sint-Rikierskerk neemt dan deel aan de nationale actie ‘Open Kerkendagen’. In de dorpskerk zijn bezoekers van harte welkom vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur. Ze worden gratis verwend met gegidste rondleidingen, een expositie van kerkschatten, mini-orgelconcerten en lezingen. Op zondag 13 oktober om 16 uur komt er een nieuwe editie van ‘Koren onder de Toren’. Het Bredense Sint-Rikierskoor verzorgt dan een concert samen met het Oostendse koor Gaudia Canticorum, allebei onder de leiding van dirigent Marc Celis. Voor de decembermaand zijn er contacten gelegd voor het ontvangen van een buitenlands koor.