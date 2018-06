CD&V haalt ondernemende dames binnen 16 juni 2018

CD&V Bredene trekt in oktober met 13 nieuwe kandidaten naar de verkiezingen. De lijst werd goedgekeurd door de lokale afdeling met huidig schepen Kristof Vermeire als lijsttrekker.





Gemeenteraadsvoorzitter Liesbeth Metsu, die bij de vorige verkiezingen nog de meeste voorkeurstemmen behaalde, doet niet meer mee. "Ze neemt binnenkort het familiebedrijf over en dat is samen met een gezin moeilijk te combineren met de politiek. Het is altijd jammer als mensen stoppen, maar we respecteren haar keuze", reageert Vermeire. "We hebben met Agna Cardon en Conny Vroomen twee nieuwe kandidaten gevonden die ook actief zijn als zelfstandige en die we een prominente plaats hebben gegeven op de lijst. Agna baat praatcafé/restaurant De Blauwe Sluis uit en Conny is zaakvoerder van speciaalzaak 't Ambachtalinetje." De lijst telt in totaal 13 vrouwen. CD&V, die meeging met sp.a in een coalitie, is blij met wat ze deze legislatuur kon bereiken. "Door deel te nemen aan het bestuur konden we enkele van onze speerpunten realiseren", vertelt Vermeire. "We hebben nu een uitgebreid programma uitgewerkt waarbij we verder werk willen maken van buurtversterkende initiatieven. Er zijn ook nog enkele ontbrekende schakels op vlak van fietspaden en de samenwerking met de handelaars kan nog beter. Er is al een klik gemaakt met de aanwerving van een citymanager, maar er is te weinig handel in Bredene. Dat kan onder meer aangepakt worden door het openen van een kmo-loket." (LBB)