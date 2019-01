Carnavalsbal Bredene valt in het water na afhaken kandidate Leen Belpaeme

18 januari 2019

Kandidate Prinses Carnaval Bredene 2019 Nala gooit 10 dagen voor de verkiezing de handdoek in de ring. “Nala liet weten dat dit niks te maken heeft met het Hof der Prinsen zelf maar dat de echte reden interne strubbelingen in haar eigen kring zou zijn”, aldus voorzitter van Hof der Prinsen Kurt Vansteenkiste. Door het wegvallen van de enige kandidaat valt ook het 12de carnavalsbal in het water. “Het heeft geen zin om het bal op zaterdag 26 januari te laten doorgaan in het MEC Staf Versluys. Iedereen die al een ingangskaart in voorverkoop aangekocht had krijgt de mogelijkheid om deze terug om te ruilen. Je kan de leden van Hof der Prinsen Bredene vinden op de komende carnavalsactiviteiten of je kan je ingangskaart opsturen naar Frans Halsstraat 9 in Bredene in een gesloten omslag met vermelding naam en rekeningnummer en deze word dan ze vlug mogelijk overgeschreven. We zitten hierdoor wel met een financiële kater”, laat Vansteenkiste nog weten.