Camping Park Costa schenkt eigen bier 06 maart 2018

02u33 0 Bredene Pieter Vitse en Nathalie Boydens van camping Park Costa in Bredene hebben een eigen biertje ontwikkeld om aan te bieden aan hun gasten.

Het koppel was al gepassioneerd bezig met wijn, maar koos nu voor gerstenat. "Pieter is sommelier van opleiding. Tien jaar geleden hebben we een stuk grond in champagnestreek gekocht, waar we onze eigen wijn verbouwen onder de naam Vitse-Boydens. Toen we nadachten over een attentie voor onze klanten, wilden we iets anders dan de traditionele gadgets. Zo ontstond het idee om een bier aan te bieden", vertelt Nathalie Boydens. Het koppel werkte samen met het bedrijf Huisbier uit De Haan voor drie soorten 'Park Costa Bier, proef de zee'. "We hebben een blond, bruin en gemberbier in flesjes van 33 centiliter." De bieren worden blijkbaar gesmaakt. "We zijn sinds 1 maart opnieuw open en de eerste bezoekers waren na een proefbeurt heel positief. Als het aanslaat, zullen we het bier verder produceren." (LBB/BBO)