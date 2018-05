Camp Hope slaat tenten op 16 mei 2018

02u29 0

Wie vrijdag op het kruispunt van de Parklaan en de Driftweg passeerde, heeft ongetwijfeld even verbaasd opgekeken naar de aankondiging van de bouw van Camp Hope. Uiteraard komt er geen megalomaan vakantiepark op het Bredense strand. Met dit bord wil theatercollectief Cirq op een ludieke manier de aandacht vestigen op hun artistieke performance Camp Hope die ze op 29 juni organiseren in de marge van het evenement Waterfront van Gonewest. Cirq zal een imaginair en ecologisch verantwoord vakantiepark 'bouwen' op het Bredense strand.





Het park zal slechts één dag toegankelijk zijn voor publiek. "We werken samen met Bredenaars en nieuwkomers en vragen naar hun ideaal vakantiepark. Al die elementen zullen we bundelen in het park", vertelt Rens De Vent. Het park zal enkel te bezichtigen zijn via viewponts op de Spinoladijk en met gidsbeurten. "We willen vooral dat de verhalen achter het park tot uiting komen." (LBB)