Burgemeester wil statiegeld al invoeren in Bredene tegen 2020 Leen Belpaeme

02 april 2019

09u00 0 Bredene Bredene heeft beslist om niet langer te wachten op Vlaanderen om statiegeld in te voeren. Vanaf 1 januari 2020 wil ze zelf, als eerste gemeente in Vlaanderen, met een proefproject aan de slag.

Bredens burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) is al langer een groot voorstander van het invoeren van statiegeld. Op Vlaams niveau is het weliswaar nog niet gelukt om de maatregel erdoor te krijgen. De burgemeester wil het daarom zelf al doen in zijn eigen gemeente. Het schepencollege gaat de komende maanden in overleg met de handelaars en burgers om een zo’n groot mogelijk draagvlak te vinden en de verschillende opties te onderzoeken. “We gaan uiteraard voor een systeem dat beperkter is dan op Vlaams niveau. Maar wat we wel kunnen meten op gemeentelijk niveau en daar ligt onze focus, is of de hoeveelheid zwerfvuil afneemt en of mensen bereid zijn hun plastic flesjes en blikjes terug binnen te brengen wat de recyclage ten goede komt. De besparing op de opruimkosten, die met een systeem van statiegeld moeten dalen, zal dienen om in dit statiegeldsysteem te investeren”, zegt Vandenberghe. Bredene rekent erop dat met de invoer van statiegeld het mogelijk moet zijn het volume zwerfafval met 40 procent te laten dalen.

Bredene werkt samen met Netwerk Benelux voor de uitwerking. Er zijn verschillende scenario’s waar Bredene mee aan de slag kan. Het eerste is dat er een volledig lokaal statiegeldsysteem komt. Dan wordt op alle plastic flesjes en blikjes voor frisdranken, water en bier die binnen de gemeentegrenzen worden verkocht statiegeld geheven. Elke verpakking wordt daarbij voorzien van een sticker met unieke barcode. Iedere verkoper van de dranken is verantwoordelijk voor het aanschaffen van de stickers bij een ‘statiegeld-bankkantoor’, voor het aanbrengen van de stickers en voor de terugname van gestickerde verpakkingen en de terugbetaling. Dit is het meest ingrijpende voorstel dat een forse inspanning vraagt van handelaars.

Een ander scenario is meer gebaseerd op een beloningssysteem waarbij mensen 5 eurocent krijgen per blikje of flesje dat ze binnenbrengen op een inzamelpunt. In een ander scenario mogen geselecteerde verenigingen of sportclubs kunnen lege flesjes en blikjes inleveren tegen een vergoeding van bijvoorbeeld 5 cent per flesjes of blikje. In het laatste scenario zou er tijdens een beperkte periode een retourpremie gegeven worden. Alle scenario’s moeten nog juridisch onderzocht worden en vooral ook besproken worden met handelaars op haalbaarheid.

Vandenberghe wil het voorstel ook op het kustburgemeesteroverleg brengen. Het is nochtans al op voorhand duidelijk dat zijn Oostendse collega Bart Tommelein (Open VLD) geen voorstander is van statiegeld. Het nieuwe stadsbestuur stemde het voorstel van sp.a, om in te stappen op een statiegeldalliantie, eerder al weg.