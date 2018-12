Burgemeester verkoopt wijn voor goede doel Leen Belpaeme

04 december 2018

13u06 2

Burgemeester Steve Vandenberghe verkoopt via vzw Bono opnieuw wijn voor het goede doel. De opbrengst van de actie gaat integraal naar Een hart voor mensen met een beperking en het Jaarlijkse kerstreveillon voor (alleenstaande) senioren. Eén fles kost 8 euro. Wie meteen 6 of meerdere flessen bestelt, maakt kans om een etentje te winnen in restaurant Lautrec. De verkoop verloopt in samenwerking met wijnhuis Douchy. Bestellen kan via burgemeester@bredene.be.