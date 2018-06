Burgemeester Vandenberghe: "Kustgemeenten moeten meer samenwerken op toeristisch vlak" 26 juni 2018

02u43 0 Bredene De gemeente Bredene heeft gisteren haar programma voor deze zomer voorgesteld. Alle activiteiten werden opgenomen in een nieuwe brochure met als motto 'Life's a beach'. Topper wordt opnieuw Afro C festival op 10 en 11 augustus. Burgemeester Steve Vandenberghe keek intussen ook naar de toekomst.

"Er zullen investeringen nodig zijn om mee te kunnen met de andere kustgemeenten. We schieten momenteel nog tekort wat accommodatie betreft. Er zijn al vergevorderde onderhandelingen voor een nieuw hotel in Bredene. Daar hebben we zeker nood aan. De eisen van de bezoekers zijn hoger geworden en zeker voor het MEC Staf Versluys is een nieuw hotel een belangrijke meerwaarde", zegt Vandenberghe. De ambitie ligt hoog. "We moeten blijven investeren in het toeristisch gebeuren, maar we zijn geen Oostende. Dat hoeft ook niet. We bieden een aanvulling met creatieve activiteiten. We hebben al eens gesproken om onder meer Theater aan Zee of het Filmfestival ook uit te breiden naar Bredene, maar daar is de politiek in Oostende nog niet klaar voor. We zullen als kustgemeenten in de toekomst wel meer moeten samenwerken. Mensen komen naar de kust, niet naar één kustgemeente. Waarom geen reclame maken voor de activiteiten in Blankenberge en omgekeerd? Wij willen alvast graag een partner zijn. De tijd is voorbij dat je alleen jezelf op de kaart moet zetten", aldus Vandenberghe. (LBB)





