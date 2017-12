Burgemeester dringt aan op extra investeringen in de kust 02u39 0

Steve Vandenberghe (sp.a), burgemeester van Bredene en vanaf januari voorzitter van het kustburgemeesteroverleg, blijft minister Ben Weyts (N-VA) het vuur aan de schenen leggen in verband met het gebrek aan subsidies voor de kust. "De minister wijzigde de Vlaamse subsidieregeling voor toeristische projecten volledig en koos ervoor om het merk 'Vlaanderen' thematisch ontwikkelen en promoten. Steden en gemeenten kunnen zich dan kandidaat stellen voor hefboomprojecten. De kustgemeenten dienden dit jaar acht projecten in. Eén project (Ensor Oostende) werd goedgekeurd voor een bedrag van 1,8 miljoen euro. Peanuts, zeker als je weet dat er in totaal 71 miljoen euro aan subsidies voor hefboomprojecten voor toerisme werden verdeeld. Minister Weyts heeft beloofd om een denktank voor de Kust op te richten. Vanaf januari word ik voorzitter van het kustburgemeestersoverleg. Ik zal de minister aan zijn belofte houden." (LBB)