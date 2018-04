Brug herinnert aan gecrashte piloot RICHARD FULLER PATTERSON STORTTE IN WO II NEER OP STRAND LEEN BELPAEME

30 april 2018

02u30 0 Bredene De Richard Fuller Pattersonbrug: dat is de nieuwe naam van de voetgangersbrug ter hoogte van de Zeelaan in Bredene. Inwoner Guido Van Landeghem ijverde voor de naam, zodat de gecrashte Amerikaanse WO II-piloot niet vergeten zou worden.

De 26-jarige Richard Patterson stortte op 7 december 1941 neer boven de duinen van Bredene. Zijn Spitfire tolde op het strand en kwam tussen de strandposten 1 en 2 tot stilstand aan de waterlijn. Het was politiecommissaris Henry Verhelst die de piloot uit het vliegtuig haalde. De Duitsers deden weinig moeite om Patterson een fatsoenlijk graf te geven, net als veel van zijn collega-piloten die aanspoelden op het strand. Commissaris Verhelst hield weliswaar netjes bij wie er allemaal waar begraven werd.





"Na de oorlog heeft hij alle families aangeschreven om te vertellen wat er gebeurd is met hun zonen. Hij ijverde ook voor deftige begraafplaatsen en verzorgde de graven zelf", vertelt Bredenaar Guido Van Landeghem, al van kleinsaf geïnteresseerd in militaire luchtvaart. Hij hoorde het verhaal van de crash via een Engelse ontmijner, die de vleugel van de Spitfire had teruggevonden tijdens ontmijningswerken in Bredene. "Het verhaal intrigeerde me en ik ben me erin gaan verdiepen. Ik had zijn graf op het oud kerkhof in Bredene-dorp wel al eens gezien. Het was me opgevallen, omdat ik op 7 december geboren ben en Richard op 7 december is gestorven."





Lucky Strike

Het levensverhaal van Patterson leest als een boek. "Hij was erfgenaam van de Pattersonfamilie die de sigaretten van Lucky Strike maakt. Hij was een excellente student aan de universiteit, maar liet zijn studies vallen om te gaan vechten in de Tweede Wereldoorlog. Richard Patterson was al in Europa geweest en had een afkeer van het nazisme. Omdat Amerika zich toen nog niet wou mengen in de oorlog, liet Patterson zich naturaliseren tot Canadees om bij de Royal Air Force te kunnen meestrijden. Hij volgde een opleiding tot piloot en had tegen zijn 26ste al enkele keren neergestort. Op die fatale dag was hij vanuit Engeland richting België vertrokken in het kader van de Rhubarbmissies."





Bankje

"Ze mochten zelf vijandelijke troepen aanvallen als ze die tegenkwamen. Hij was boven Knokke ons land binnengevlogen en was bijna terug weg, toen hij geraakt werd door het afweergeschut rond de haven van Oostende."





Guido Van Landeghem trok met het bijzondere verhaal naar het Bredense gemeentebestuur. Bovenaan de brug, op de plaats waar Patterson crashte, stond al een bankje met een herdenkingsplaket. "Omdat de brug, die hier ondertussen al enkele jaren staat, nog geen naam had, was dit de ideale gelegenheid om de Amerikaanse piloot op deze manier te herdenken", vertelt schepen Eddy Gryson (sp.a). "Ik ben heel blij", pikt Guido Van Landeghem in. "Die persoon ligt hier al zo lang begraven, maar eigenlijk weten heel weinig mensen wat hij betekend heeft. Zeker in deze woelige tijden mag hij niet vergeten worden."