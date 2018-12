Brico Cross opnieuw in domein Grasduinen Leen Belpaeme

14 december 2018

14u24 0

Op zaterdag 29 december is Bredene opnieuw gastheer voor de elite van het veldrijden. Het vernieuwde parcours van vorig jaar in domein Grasduinen viel in de smaak bij renners en toeschouwers. Dit jaar werd de omloop op punt gesteld. De organisatie is sinds kort in handen van de vzw Sportidee. De organisatie is ook al actief met veldritten zoals de Koppenberg, Geraardsbergen en Ronse. In tegenstelling tot de vorige editie zal de nieuwe organisator Sportidee de VIP’s ontvangen op het terrein zelf, om zo de beleving van de VIP naar een hoger niveau te tillen. Er komt ook een feesttent voor het publiek, waar voor de nodige ambiance zal gezorgd worden. Op zaterdag 29 december zal de Duinenstraat, tussen Beukenlaan en rotonde ter hoogte van het WZC Jacky Maes, worden afgesloten voor alle verkeer. In deze zone wordt het rennerspark voor de eliterenners ingericht. De rennersparking voor de jeugdrenners wordt voorzien op het marktplein langsheen de Kapelstraat. Het afsluiten van een gedeelte van de Duinenstraat zorgt ervoor dat een omleiding wordt voorzien via de Populierenlaan. Om de wedstrijdzone makkelijk te kunnen bereiken worden drie publieke voetgangersingangen voorzien via de Duinenstraat, de Zandstraat en de Klemskerkestraat t.h.v. Amazonelaan. Er wordt een bezoekersparking voorzien in de Zandstraat tussen de Vloedstraat en de rotonde met de Klemskerkestraat.

