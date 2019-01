Bredene wordt wakker met sneeuw Leen Belpaeme

22 januari 2019

Vanmorgen vroeg was het nog even afwachten of het effectief zou gaan sneeuwen, maar even voor 8 uur begonnen de sneeuwvlokken dan massaal naar beneden te dwarrelen. Net op tijd om de ochtendspits een pak moeilijker te maken, maar net te laat om met de slee naar school te vertrekken. Voor de kindjes was er toch nog even tijd om even van de sneeuw te genieten op weg naar school. De gemeentelijke diensten hadden alvast de nodige voorbereidingen getroffen en hier en daar de wegen vrijgemaakt voor fietsers en voetgangers. Ook sommige inwoners waren al druk in de weer om hun voetpad veilig te maken voor voorbijgangers.