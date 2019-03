Bredene wil rookvrije strandzone testen deze zomer Leen Belpaeme Timmy Van Assche

01 maart 2019

18u34 2 Bredene Bredene en Oostende willen deze zomer starten met een proefproject waarbij minstens één strandzone rookvrij wordt gemaakt.

In Bredene zal het voorstel binnenkort worden voorgelegd aan de gemeenteraad en na de zomer ook worden geëvalueerd. Burgemeester Steve Vandenberghe zal ook de andere kustburgemeesters voorstellen om ook in hun gemeente een rook- en bijgevolg peukvrije zone in te richten. “ Het voorstel van rookvrije zones laat rokers uiteraard nog steeds toe op het strand maar zorgt in een afgebakende niet-rokerszone voor meer comfort voor de bewuste niet-roker aan onze kust. Dit proefproject is vooral ook sensibiliserend bedoeld wat betreft rookgedrag en zwerfvuilproblematiek”, licht de burgemeester toe. “Niet alleen de volksgezondheid is immers een reden om rookvrije zones te realiseren, ook het milieu heeft er baat bij. Een achtergelaten peuk heeft immers 10 jaar nodig om af te breken. De peuken zitten vol met schadelijke stoffen zoals nicotine en teer en dat is nefast voor het milieu.”

Oostende volgt alleszins. “Ook in onze stad zullen we experimenteren met een rookvrije zone op het strand”, meldt schepen Björn Anseeuw (N-VA). “Welk stuk van het strand dat zal zijn, moeten we nog bepalen.” In Oostende zullen verder ook GAS-boetes uitgeschreven worden voor het wegschieten van sigarettenpeuken, dat kost je 55 euro.