Bredene voert festival Afro C af, vervanger is nog verrassing Leen Belpaeme

01 februari 2019

17u21 0 Bredene Het schepencollege heeft het toeristisch programma voor 2019 vastgelegd. Grote afwezige in de lijst is Afro C festival. In de plaats komt een nieuw festival. “Het wordt iets helemaal anders, vooral gericht op families”, zegt schepen van Toerisme Alain Lynneel (sp.a).

Tijdens deze winterdagen lijkt de zomer nog ver weg, maar als kustgemeente is Bredene al volop bezig met de planning van de toeristische zomeractiviteiten. Opvallend is dat Afro C Festival verdwijnt. Jarenlang was het gratis festival met wereldmuziek het hoogtepunt van het zomerprogramma in de kustgemeente. Het festival lokte tot 20.000 bezoekers. Afro C werd al sinds 1995 georganiseerd.

“We zitten in een overgangsjaar waarbij we alle activiteiten eens onder de loep nemen en ook nieuwe evenementen overwegen. Als iets goed is, moet je niets aanpassen, maar als je voelt dat er telkens minder bezoekers komen, moet je ook durven veranderen. We hebben een analyse gemaakt van de kosten en baten van het festival en hebben beslist om Afro C niet meer te organiseren. Er kwamen ook vanuit het middenveld in Bredene vragen om eens iets anders te doen. Afro C was bovendien een grote investering voor twee dagen. Met het budget dat vrijkomt, zullen we op 10 en 11 augustus iets volledig nieuws organiseren en het budget wat meer spreiden”, licht schepen Lynneel toe.

Over het alternatief wil de schepen nog weinig kwijt. “We zullen hier binnenkort meer over kunnen vertellen. Ik kan enkel zeggen dat het iets volledig nieuw zal zijn, iets dat nog nooit is gedaan en meer gericht op families.” Er komt dus ook geen opvolger voor Sea & Dance. Met dat festival wilde het gemeentebestuur vorig jaar voor de derde keer proberen om een dancefestival in te richten op hetzelfde weekend als Afro C.

In het nieuwe programma komen ook enkele klassiekers terug, zoals bijvoorbeeld de wedstrijd Bloemenwinkel, Turkeyenhof Zomert, Wild West Day en Kom Grasduinen. “We zullen daarnaast de Dunegatfeesten opwaarderen en nog beter afstemmen op de lokale handelaars. Er komt bijvoorbeeld meer straatanimatie. Ook de passage van Plage Préférée van Radio 2 is nieuw op 5 en 6 augustus.