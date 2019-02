Bredene verzamelt vanaf maart groenafval in de wijken Leen Belpaeme

27 februari 2019

17u34 0 Bredene Van begin maart tot eind oktober worden op maandag op verschillende locaties in Bredene inzamelingen van groenafval georganiseerd.

De inzameling is volledig gratis. Je mag snoeihout aanbieden met takken van maximaal 10 centimeter, maar ook klein tuinafval, grasmaaisel of haagscheersel. Er werden vier plaatsen geselecteerd waar de perscontainer gedurende een uur zal halt zal houden. Wekelijks worden twee locaties afwisselend bediend. Op de even week komt de container naar de parking van de Klemskerkestraat om 17.30 uur en de parking aan het gemeentehuis om 18.40 uur en op de oneven week kan je met je groenafval naar de parking skatepark Darwin in Fritz Vinckelaan vanaf 17.30 uur en op de parking van VC De Fakkel in de Zwanenstraat vanaf 18.40 uur.