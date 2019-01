Bredene spoort inwoners aan om te stoppen met roken Leen Belpaeme

09 januari 2019



In het kader van ‘Bredene, Gezonde Gemeente’ organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met LOGO Brugge-Oostende op vrijdag 15 februari om 14 uur in het Sociaal Huis een voordracht rond stoppen met roken. Het gemeentebestuur wil met dit initiatief inwoners aansporen om te stoppen met roken. Roken is in Vlaanderen nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. Gastspreker is tabakoloog Dr. Bram Vandenberghe.