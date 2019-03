Bredene roept op om géén verkiezingsborden te plaatsen Leen Belpaeme

16 maart 2019

17u39 0 Bredene In de aanloop van de verkiezingen in mei plaatst Bredene opnieuw extra officiële aanplakborden, 12 in totaal.

Deze borden worden op verschillende plaatsen in de gemeente geplaatst. Het gemeentebestuur vindt dat de borden die her en der in het straatbeeld op privéterrein opduiken niet alleen voor visuele vervuiling zorgen, maar op ecologisch gebied een impact hebben. En dus roept het gemeentebestuur de politieke partijen op om, zeker in Bredene, géén extra eigen partijborden te plaatsen. “Bij de vorige verkiezingen heb ik als burgemeester al dezelfde oproep gedaan. Dat is, op enkele uitzonderingen na, heel mooi opgevolgd door alle partijen. Deze oproep willen we dit keer namens het gemeentebestuur herhalen. Verbieden kunnen we het niet, we vragen de partijen enkel hun gezond verstand te gebruiken en een milieuvriendelijk signaal te geven. Er zijn andere mogelijkheden genoeg om campagne te voeren”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.