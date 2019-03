Bredene nodigt Oostendse carnavalsgroepen uit in stoet Leen Belpaeme

13 maart 2019

14u50 0 Bredene Nadat het carnaval in Oostende in het water is gevallen door stormweer, nodigt het Bredense gemeentebestuur nu alle Oostendse groeperingen uit om alsnog deel te nemen aan de stoet in Bredene op zaterdag 20 april.

Niet alle Oostendse groepen lopen ook mee in de stoet in Bredene. “Onze stoet ligt op het einde van het seizoen De meeste groepen hebben al heel wat stoeten gedaan waarvoor ze meer geld krijgen. Door het afgelasten van de stoet in Oostende bleven heel wat carnavalisten met een financiële kater zitten. Normaal gezien konden groeperingen zich maar tot eind februari inschrijven, maar de Oostendse groeperingen mogen zich nog inschrijven”, licht schepen en carnavalist Alain Lynneel (sp.a) toe.

Duizenden toeschouwers

De Bredense carnavalstoet is de voorbije jaren sterk gegroeid. Vorig jaar waren er meer dan 40 praalwagens met deelname van heel wat carnavalsverenigingen en duizenden toeschouwers langs het parcours.

Dit jaar zijn 37 groepen ingeschreven. Oostendse carnavalsgroepen die interesse hebben om deel te nemen aan de Bredense stoet kunnen contact nemen met het Bredens Carnaval Comité op het nummer 059/321597 .