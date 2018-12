Bredene laat zich ondersteunen op vlak van toegankelijkheid Leen Belpaeme

06 december 2018

Het gemeentebestuur van Bredene zal vanaf januari 2019 een samenwerking aangaan met het agentschap Toegankelijk Vlaanderen ‘Inter’. Inter biedt een brede waaier aan dienstverlening rond toegankelijkheid. Het gaat dan vooreerst over inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid. “Een tweede belangrijke pijler van dienstverlening is het verstrekken van toegankelijkheidsadvies op maat. Het gaat dan bijvoorbeeld over advies inzake de toegankelijkheid van de eigen infrastructuur of advies bij het toegankelijk maken van publieksactiviteiten. Ook kan advies verstrekt worden bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning, ter ondersteuning van de stedenbouwkundig ambtenaar. Daarnaast kan Inter onder meer ook een toegankelijkheidsscreening uitvoeren, publieksactiviteiten begeleiden, ondersteuning bieden op vlak van communicatie rond toegankelijkheid en vorming op maat aanbieden”, licht schepen voor ruimtelijke ordening Kristof Vermeire toe.