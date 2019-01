Bredene koopt anti-ram barrières voor evenementen Leen Belpaeme

19 januari 2019

Sinds de aanslagen van 2016 worden tijdens evenementen extra inspanningen geleverd om de ingangen te beschermen tegen het inrijden van voertuigen. In Bredene werden hiervoor tot dusver betonblokken gebruikt. Deze kunnen echter niet snel manueel verplaatst worden, komen bij aanrijding in de menigte terecht en houden geen vrachtwagens tegen. Daarom heeft het schepencollege nu beslist om 12 anti-ram barrières aan te kopen voor een bedrag van 21.054 euro. Deze barrières boren zich bij aanrijding in het motorblok van het voertuig en brengen deze zo tot stilstand. Hierdoor kan de anti-ram barrière niet meer worden weg gekatapulteerd.