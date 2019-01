Bredene heeft voor het eerst meer dan 18.000 inwoners en blijft groeien Leen Belpaeme

31 januari 2019

10u56 0 Bredene Bredene is al lange tijd aan een forse groei bezig. Op 1 januari 2019 telde de gemeente 18.097 inwoners. Voor het eerst werd de kaap van 18.000 inwoners overschreden. De voorbije tien jaar groeide Bredene met méér dan 2.000 inwoners.

Bredene blijft een jonge gemeente. De groep van de min 18-jarigen groeide met 2,5 procent. Maar ook de groep 65-plussers steeg, en daar is burgemeester Steve Vandenberghe zich bewust van. “Wij kunnen niet naast de vergrijzing kijken, al is die kleiner dan in de andere kustgemeenten.” Maar toch is Bredene voor jonge gezinnen nog steeds een aantrekkelijke plek. “En dat is grotendeels te danken aan de betaalbaarheid van de woningen, maar ook aan de gemeentelijke investeringen in kinderopvang waardoor er geen wachtlijsten zijn”, geeft burgemeester Vandenberghe aan.

Er werden de voorbije jaren ook heel wat verkavelingen aangelegd in de gemeente. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in de bestaande wijken. Bredene-Sas werd al gedeeltelijk heringericht. Die werken krijgen de komende jaren een vervolg. En ook de wijk rondom het sportcentrum wordt aangepakt. Aansluitend volgt het Dorp. Het gemeentebestuur gelooft dat door die nieuwe verkavelingen ook oudere wijken en woningen zullen opwaarderen. “Wie hier woont of komt wonen weet dat er heel wat beweegt. Sommigen durven wel eens beweren dat wij een slaapgemeente zijn, maar niets is minder waar. Integendeel, wij zijn een leefgemeente”, benadrukt de burgemeester.

Lily en Finn populairste namen

De gemeente verzamelde ook enkele leuke weetjes. Zo werden vorig jaar in Bredene 163 baby’s geboren. Lily en Finn waren de populairste namen. De grootste bevolkingsgroep zijn de 30- tot 49-jarigen met 4.356 inwoners, op de voet gevolg door de 50- tot 64-jarigen met 4.207 inwoners en de 65-plussers met 4.057. De min 18-jarigen zijn goed voor 3.246 inwoners. Oostendenaars komen het liefst in Bredene wonen. Vorig jaar maakten 538 Oostendenaars de verhuis. Uit De Haan mocht Bredene 81 inwoners verwelkomen, terwijl 50 Bruggelingen de weg vonden naar de kustgemeente. 29 Antwerpenaren verlieten de stad voor de parking, op de voet gevolgd door 25 Middelkerkenaren en 24 inwoners uit Blankenberge.

In 2018 lieten 161 Bredenaars het leven. Ook dit jaar is de Duinenstraat de populairste straat voor nieuwkomers. Bredene telde eind vorig jaar tot slot 788 inwoners met een vreemde nationaliteit.

