Brasserie Eugène moet imago opkrikken AL VIERDE UITBATERS VOOR ZAAK IN STAF VERSLUYSCENTRUM

31 januari 2018

02u50 0 Bredene Magali Bonte en Steven Verriest van traiteurszaak Gusto in Bredene staan voortaan aan het roer van de horecazaak in het Staf Versluyscentrum. Ze zijn al de vierde uitbaters van het etablissement. Het koppel doopt Bistreau om tot Brasserie Eugène en pakt uit met een volledig nieuw concept. "Dezelfde formule werd steevast herkauwd en sloeg niet meer aan", zegt Steven.

Tijdens de Horecabeurs van 19 tot 22 februari gaat Bistreau in zijn huidige vorm nog één keer open voor een Italiaans pop-uprestaurant van Gusto. Daarna wordt de ruimte volledig omgebouwd tot Brasserie Eugène, een eerbetoon aan de opa van Magali Bonte die recent is overleden. "We hopen in het derde weekend van maart te heropenen. Het concept wordt 'vintage industrial', met hout en staal verwerkt in het interieur. We creëren ook 'cosy corners' om op het gemak een aperitief te drinken voor de gasten aan tafel gaan. Er komt onder meer één lange familietafel voor het huiselijk gevoel waar we onder meer grote groepen kunnen plaatsen", lichten Magali en Steven toe. "Op donderdag doen we telkens een 'fish-shack' met visfondue. Iedereen krijgt een bouillon waar de vis in gegaard wordt. Vrijdag komt een mixologist nostalgische cocktails maken, op zondag is er buffet à gogo en op maandag serveren we Burger Pharmacy met zes soorten hamburgers en verscheidene garnituren die origineel gebracht worden. Daarnaast kunnen klanten natuurlijk ook elke dag uit de gewone kaart bestellen."





Uitstraling

Het koppel gooit dus bewust het roer volledig om. "De voorbije jaren kwam er wel een nieuwe uitbater, maar dezelfde formule werd telkens herkauwd en sloeg gewoon niet meer aan. Wij willen ons onderscheiden van de rest en niet zomaar een nieuwe tearoom openen", zegt Steven. Magali en Steven zijn al de vierde uitbaters in de zaak, de derde in vijf jaar tijd. Twaalf jaar geleden opende het Staf Versluyscentrum de deuren in Bredene. Het evenementengebouw had met Bistreau meteen een succesvolle horecazaak. In 2013 liet Dimitry Moens het etablissement over, omdat hij zich wilde focussen op zijn zaak in Wenduine. Tegen het einde van het jaar was er een overnemer met Lennert Bauwens van FoodZ. Het cateringbedrijf ging weliswaar failliet en de kok van de zaak zette Bistreau verder. "De keuken was altijd in orde, maar hij miste de passie om er een succes van te maken", vertelt schepen Eddy Gryson. "We zijn daarom nu blij dat Magali en Steven met een nieuwe naam én een nieuwe uitdaging het imago kunnen opkrikken. Het concept ziet er goed uit. Als brasserie Eugène goed draait, is dat ook goed voor de uitstraling van Bredene", zegt Eddy Gryson.