Brasserie Eugène geopend in Staf Versluyscentrum 22 maart 2018

In het MEC Staf Versluys in Bredene is Brasserie Eugène afgelopen weekend geopend. Magali Bonte en Steven Verriest namen de horecazaak over en zorgden voor een ware metamorfose. Elke dag van de week bieden ze een uniek concept aan dat wekelijks terugkeert. Op donderdag staat telkens vis-&schaaldierenfondue op de menu, op vrijdag tapas met cocktails, op zondag een buffet à gogo en op maandag is er een keuze uit 8 Deluxe Burgers. "Van donderdag tot maandag hebben wij ook nog onze 'special' brasseriekaart met unieke gerechten in kasserollen", licht het koppel toe. (LBB)