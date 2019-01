Brandon Mechele is nieuwe ereburger van Bredene Leen Belpaeme

23 januari 2019

16u43 2 Bredene Tijdens een viering in het MEC Staf Versluys werd Brandon Mechele maandagavond gehuldigd als nieuwe ereburger van Bredene. Mechele (26) is een geboren en getogen Bredenaar en profvoetballer bij Club Brugge.

Dat is weliswaar niet de enige reden waarom de gemeente hem nu al het ereburgerschap wou verlenen. “Als profvoetballer bij Club Brugge is hij één van de voornaamste pionnen en door zijn inzet, werkkracht, discipline een voorbeeld voor velen, vooral voor jonge voetballers. Als waardering voor zijn prestaties als Bredens topsporter en zijn voorbeeldfunctie en inzet voor de Bredense jeugd heeft de gemeenteraad beslist om Brandon Mechele de titel van ereburger van onze gemeente toe te kennen”, klonk de officiële uitleg. Tijdens de viering kwamen heel wat mensen langs om te vertellen over de profvoetballer, van zijn buurman tot zijn eerste jeugdtrainer. Daaruit werd vooral duidelijk dat naast een goede voetballer de nieuwe ereburger ook een groot voorbeeld is voor de jeugd in Bredene. Zo helpt hij regelmatig wel eens mee op trainingen van KSV Bredene om de jongeren te motiveren.

Piv Huvluv, zelf al tien jaar ereburger, zorgde dan weer voor de ludieke noot en leerde de Bredenaar alles over het ereburgerschap. Mechele vond zichzelf overigens wat jong om nu al ereburger te zijn. “Maar ik ben daarom niet minder fier en ik zal nog extra mijn steentje bijdragen voor Bredene.”