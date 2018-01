Brand in cabine: honderden gezinnen uren zonder stroom 31 januari 2018

Honderden gezinnen in Bredene hebben maandagavond urenlang zonder stroom gezet, nadat een hoogspanningscabine in de Populierenlaan vuur had gevat. De brandweer kwam rond 22 uur ter plaatse, maar kon lange tijd de cabine niet betreden. Door de steekvlammen en hevige rook was het risico te groot. Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) ging een kijkje nemen om de situatie in te schatten. "De hulpdiensten hebben samen met Eandis alles in het werk gesteld om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Gevaar voor de omwonenden was er op geen enkel moment", aldus Vandenberghe. De precieze oorzaak van de brand in de hoogspanningscabine is voorlopig onduidelijk. De herstellingswerken namen uiteindelijk enkele uren in beslag. Pas om 2 uur hadden alle gezinnen opnieuw elektriciteit. (MMB)