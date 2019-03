Botsing op Koninklijke Baan BBO

01 maart 2019

17u56 0 Bredene Op het kruispunt van de Koninklijke Baan en de Koerslaan in Bredene gebeurde vrijdagmorgen iets voor 9 uur een ongeval tussen twee wagens.

Volgens commissaris Dennis Goes kwam een bestuurster van een personenwagen uit de Koerslaan en zou ze de Koninklijke Baan opdraaien. Eerst liet ze een voertuig uit de richting van Oostende voorbij rijden, maar de bestuurster zag niet dat er nog een tweede voertuig aankwam. De vrouw stak over en werd gegrepen door een bestelwagen. De wagen kwamen enkele meters verder, beide total loss, tot stilstand. De bestuurster van de personenwagen was onder de indruk en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Ze kwam er uiteindelijk met de schrik vanaf. Het incident zorgde voor enige verkeershinder. Beide wagens werden getakeld.