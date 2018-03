Boetiek Imani presenteert pittige dameskledij 27 maart 2018

03u12 0

In de Duinenstraat 371 opent Ann Coene een nieuwe damesboetiek, Imani. "Ik bouwde al vijftien jaar ervaring op in de modesector. Zo had ik tien jaar een shop in de Wenduinse Kerkstraat, vooraf werkte ik bij een 'haute couturier' in Sluis. In Bredene zag ik heel wat opportuniteiten. Het is de snelst groeiende badplaats", vertelt Ann . "Imani presenteert pittige, kleurrijke en stijlvolle dameskledij. Ik zet ook sterk in op lingerie. Klanten krijgen bij een aankoop een glaasje cava aangeboden." De winkel is van dinsdag tot en met zaterdag open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Info: www.boetiek-imani.be





(TVA)