Blonde Betsy krijgt gezelschap van een gin en brunette

13 november 2018

02u24 0 Bredene Na de Blonde Betsy kan je nu ook proeven van de Betsy Brunette en Gìn Betsy. Het blonde biertje is nu 1,5 jaar op de markt en wordt gesmaakt.

"We hebben momenteel enkel een afzet in Bredene, maar we willen uitbreiden naar de regio, zodat ook de omliggende gemeenten kunnen proeven van Betsy. We verhoogden daarom de capaciteit van 500 liter naar 5.000 liter. Daarnaast lanceren we nu een brunette en een gin. Dat laatste komt er omdat mijn vrouw niet graag bier drinkt. We hebben een gin gestookt met hop en de kruiding van de Blonde Betsy. We hebben het recept ontwikkeld en we laten het nu stoken in een bekende stokerij in Aalst. We hebben de Gìn Betsy gedoopt met een knipoog naar ons bier en het West-Vlaams", vertelt brouwer Jürgen Tavernier. (LBB)