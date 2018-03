Bewoner in ziekenhuis met rookvergiftiging 02 maart 2018

02u54 0

Een 48-jarige bewoner van de Nieuwstraat in Bredene-Sas is woensdagnacht met een rookvergiftiging naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn huis is onbewoonbaar. De hulpdiensten werden rond vier uur 's nachts opgeroepen. "Door een defect blies een Leuvense stoof rook in de woning in plaats van door de schoorsteen. Er kwam heel wat koolstofmonoxide vrij en de man ademde veel rook in. Het huis heeft ook grote rookschade opgelopen. We hebben lang moeten ventileren", zegt kapitein Dries Van Der Veken van de brandweer, voor wie het moeilijk werken was, aangezien het huis propvol lag met spullen en de stoof moeilijk bereikbaar was. Het huis is onbewoonbaar. De preventieadviseur van de gemeente gaat langs om de situatie te onderzoeken. (BBO)