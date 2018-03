Bewonder gratis unieke schelpencollectie 16 maart 2018

In het heemkundig Museum Turkeyenhof in Bredene wordt een unieke schelpencollectie tentoongesteld. Die verzameling is zaterdag van 10 tot 17 uur eenmalig gratis toegankelijk voor het publiek.

De collectie werd vanaf 1960 samengesteld door Camiel Geselle en zijn vrouw Henriette Terryn. De schelpen komen uit het zeegebied van het Engels Kanaal tot de Noordelijke Noordzee en werden meegebracht door Belgische vissers. "Camiel ging telkens naar de Visserskaai in Oostende om te vragen of de vissers schelpen hadden gevangen in hun netten. Zo bouwde hij door de jaren heen een indrukwekkende verzameling op en schonk die uiteindelijk aan de heemkring Ter Cuere", vertelt Willy Degoe van de heemkring. "We hebben zelfs geen plaats genoeg om alles tentoon te stellen. Er zitten heel wat schelpen tussen die nu niet meer te vinden zijn."





De collectie vormt een mooie tentoonstelling die aangevuld werd met maquettes van schepen, beenderen van een mammoet, schilderijen gemaakt met schelpen en oude foto's en kaarten. Het Heemkundig Museum ligt in de Zegelaan 42 in Bredene. De schelpencollectie kan ook tijdens de gewone openingsuren bezichtigd worden op woensdag van 14.30 tot 16.30 uur en op zondag van 10 tot 12.30 uur. (LBB)