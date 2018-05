Betrapt met joint, luchtdrukwapen en vlindermes 04 mei 2018

02u38 0

Zelfs na een negatieve urinestaal maakte de 22-jarige J.P. toch een slechte beurt bij de rechter. De man werd in Bredene door de politie op een bankje betrapt werd met cannabis.





De politie werd de wietgeur al van ver gewaar en zag J.P. blowen. Hij had bovendien een luchtdrukwapen, een vlindermes en 2.500 euro cash geld. In zijn huis vond de politie ook nog een bivakmuts, een weegschaal en wat cannabis. Op zijn microgolfoven hingen enkele rekeningen met drugslijstjes. Daar is hij nu van af, maar mogelijk doet zijn houding voor de rechter hem toch de das om. "Je motivatie om een werkstraf uit te voeren is nul. Je wil er gewoon zo snel mogelijk van af en wil geen voorwaarden meer naleven", sneerde de rechter.





"Dat is waar, ik wil gewoon een eind aan die voorwaarden. Maar ik zal me wel inzetten voor de werkstraf. Ik zal die echt niet verneuken", zei de man letterlijk aan de rechter. Hij riskeert toch 6 maanden cel en een boete. Door zijn drugsgebruik is de man door de politierechter ook al veroordeeld tot een levenslang rijverbod. Vonnis op 14 juni. (JHM)