Bestuurder rijdt twee geparkeerde wagens aan en gaat overkop: man blijkt onder invloed van alcohol en drugs Siebe De Voogt

24 februari 2019

12u11 0 Bredene Een 30-jarige Antwerpenaar heeft zaterdagavond een ravage aangericht in de Koningin Astridlaan in Bredene. Hij reed twee geparkeerde wagens aan en ging overkop met zijn Audi A3. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en drugs.

Het waren omwonenden die zaterdagavond rond 23 uur de politie Bredene/De Haan verwittigden. Een Audi A3 met twee inzittenden had in de Koningin Astridlaan een geparkeerde Volvo V60 en Skoda Superb aangereden en was tientallen meters verder op zijn dak beland. De straat werd door de politie afgesloten voor het verkeer. Eén van de inzittenden bleek lichtgewond te zijn en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Van de bestuurder was echter geen spoor. Even later kon de politie de 30-jarige Antwerpenaar aantreffen op een camping in de buurt. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Hij verkeerde bovendien in staat van openbare dronkenschap en werd bestuurlijk aangehouden. Zowel de Audi A3 als de twee geparkeerde wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.