Bestuurder ramt verkeerslicht en belandt in gracht 19 maart 2018

Op het kruispunt van de Koninklijke Baan en de Breeweg in Bredene is gisteren rond 10 uur een 21-jarige bestuurder lichtgewond geraakt na een zwaar ongeval. De jongeman uit Bredene verloor de controle over het stuur van zijn BMW en reed een verkeerslicht gaan. Vervolgens kwam de auto op zijn dak in de gracht terecht. De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. De man legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Door het ongeval was er enige verkeershinder. De wagen werd getakeld. De verkeerslichten waren na het ongeval twee uur ontregeld. (BBO)