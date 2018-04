Bestuurder anderhalf uur gekneld na zwaar ongeval 13 april 2018

02u54 0 Bredene Een 42-jarige man verkeerde woensdagnacht een tijd lang in levensgevaar na een zwaar ongeval op de Koninklijke Baan in Bredene, ter hoogte van de tramhalte Hippodroom.

"De bestuurder kwam rond middernacht uit de richting van Oostende en week om onbekende reden af van de weg. Zijn bestelwagen ging over de tramsporen en botste vervolgens met een luchtlijnpaal van de kusttram", zegt commissaris Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan. De impact was groot. "Het voertuig werd compleet verhakkeld door het ongeval en zelfs het motorblok werd uit de motorkap gekatapulteerd en lag enkele tientallen meters verder. Het slachtoffer zat gekneld in zijn voertuig en de brandweer had liefst anderhalf uur nodig om hem te bevrijden. De man werd met ernstige verwondingen naar het Henri Serruysziekenhuis overgebracht. Intussen is hij buiten levensgevaar." (BBO)