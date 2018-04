Belgian Cat Kyara Linskens krijgt Platina Eend 26 april 2018

De Platina Eend is de Bredense trofee voor sportverdienste. Deze prijs voor de beste sportprestatie van het jaar werd uitgereikt aan de 22-jarige Kyara Linskens. Ze behaalde vorig jaar met de Belgian Cats, de nationale basketbalploeg, de bronzen medaille op het Europees Kampioenschap basketbal. Omdat ze momenteel de play-offs speelt met haar team Nymburk werd haar trofee door haar zus in ontvangst genomen. De Schaal voor Sportverdienste was voor Anne Van De Velde van Turnkring Neptunus. De Koninklijke Zwemvereniging De Waternikkers werd als sportvereniging in de kijker geplaatst. Marion Decrop kreeg de titel 'Jonge sporter van het jaar'.





(LBB)