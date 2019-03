Belager van OCMW was ontoerekeningsvatbaar, volgens advocaat Wouter Spillebeen

Bredene Een 61-jarige man uit Bredene die bijna honderd mails had gestuurd naar het OCMW met minister Maggie De Block (Open VLD) en gouverneur Carl Decaluwé in CC, wil ontoerekeningsvatbaar verklaard worden.

De man werd vorig jaar nog veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor de belaging van het OCMW. De mails die hij stuurde zouden vol scheldtirades en beschuldigingen staan. Maar in beroep wil de man dat er een forensisch psychiater aangesteld wordt om hem te onderzoeken. Volgens zijn advocaat is hij zwaar depressief en kan hij zich alleen concentreren op het onrecht dat hem is aangedaan. Daarom zou hij ontoerekeningsvatbaar zijn. Op 24 april beslist de rechter of er een psychiater aangesteld wordt.