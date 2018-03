Beaufort wordt nu al positief onthaald 27 maart 2018

03u38 0 Bredene Beaufort, de kunsttriënnale aan zee, gaat op 30 maart officieel van start maar nu al is het enthousiasme groot over de nieuwe editie met kunstwerken in negen van de tien kunstgemeenten.

Bijna alle werken staan al op hun plaats en kunnen nu al op ruime belangstelling rekenen. "Beaufort is een mooie traditie die zorgt voor een unieke uitstraling van onze kust", zegt gedeputeerde Guido Decorte. "De kunstwerken zijn landmarks geworden. We wilden de traditie als provinciebestuur dan ook verder zetten. Dit wordt zeker een goede editie die nu al kan rekenen op een groot draagvlak." Deze zesde editie had geen titel en aanvankelijk ook geen thema. "Tijdens de voorbereiding zijn wel twee thema's komen bovendrijven, namelijk monumenten en ecologie", vertelt curator Heidi Ballet.





9 chefs

Er gingen in totaal 18 kunstenaars aan de slag rond de thema's. Liefhebbers kunnen de kunstwerken al bezoeken. In de rand van Beaufort zijn nog enkele initiatieven ontwikkeld. Negen chefs lieten zich inspireren door de kunstwerken en presenteren bijzondere menu's. Er is ook een samenwerking met het VLIZ voor sweaters, T-shirts en draagtassen gemaakt in 100 procent biokatoen.





Fietstrajecten

Families met kinderen kunnen Beaufort verkennen aan de hand van een apart online aanbod. Voor fietsers zijn trajecten uitgetekend langs de vele kunstwerken aan zee.





