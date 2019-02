Barbara en Peter zijn gelukkig getrouwd en toch waren ze tien maanden gescheiden (zonder dat ze dat zelf wisten) Leen Belpaeme

15 februari 2019

18u05 0 Bredene Barbara Hanssens en Peter Bruyneel stapten op 8 juni 2013 in het huwelijksbootje en zijn nog altijd gelukkig getrouwd. Toch stond er in het rijksregister sinds april 2018 tot vorige week iets anders. Het koppel was al bijna een jaar gescheiden zonder het zelf te weten. De gemeente liet de gegevens van de verkeerde Peter Bruyneel uit Bredene aanpassen in het rijksregister. Ondertussen kreeg het koppel al verontschuldigingen en zou het probleem opgelost zijn.

Vorige week kregen Barbara en Peter een brief van de belastingdienst. Ze kregen geld terug, maar de dienst vroeg zich af op welke rekeningnummer het bedrag mocht gestort worden. Moest het op die van Barbara, Peter of elk de helft aangezien ze ondertussen gescheiden waren. Dat laatste verstond het koppel, dat nog altijd gelukkig samen is, niet. “Wij vielen compleet uit de lucht. We dachten eerst dat het een grap was. We probeerden eerst zelf om de fiscus te bereiken, maar dat lukte niet. Daarna hebben we onze boekhouder ingeschakeld. Hij vertelde dat de gemeente blijkbaar had doorgegeven dat wij gescheiden waren”, licht Barbara Hanssens toe. Ook in het gemeentehuis vielen ze eerst uit de lucht. “Uiteindelijk bleek dat er een fout was gemaakt. Er zijn twee mensen in Bredene met de naam Peter Bruyneel. Bij de ene moesten de gegevens aangepast worden en blijkbaar werden bij alle twee de Peter’s de echtscheiding doorgegeven.”

Het koppel trouwde ooit omdat ze zekerheid wilden voor hun drie kinderen. “Toen we vernamen dat we officieel gescheiden waren hadden we toch schrik dat er eventueel problemen konden ontstaan als er met één van ons twee iets zou gebeuren. Ondertussen zou alles wel al terug in orde zijn. We hopen ook dat dat effectief zo is en dat er geen andere problemen opduiken. We begrijpen ook niet goed hoe we zomaar kunnen gescheiden kunnen zijn zonder dat we ook maar één brief te krijgen daarover.” Nadien bekeken zal het voorval vooral een grappig verhaal zijn voor het koppel om later te vertellen. “We zijn niet kwaad op de gemeente. Ze hebben al gebeld en we hebben verontschuldigingen gekregen.”

Bij de gemeente Bredene slaat het hoofd van de dienst Bevolking mea culpa. “Er is hier op de dienst inderdaad een fout gemaakt. Er zijn in Bredene twee mensen met dezelfde naam en de ene is effectief gescheiden, maar in het rijksregister werd de status van beide aangepast. We betreuren ten zeerste dat de fout gemaakt is. Dat zou zeker niet mogen en we hebben dan ook al een brief gestuurd naar het koppel om ons te verontschuldigen. Als zij hulp nodig hebben om dit recht te trekken zullen we hen zeker ondersteunen”, vertelt Derek Goes. De gemeente bracht ondertussen al de fiscus op de hoogte dat het om een fout ging en daarmee zouden er volgens Goes ook geen verdere problemen mogen zijn. “Het is niet zo dat het koppel ook echt gescheiden is geweest want hun huwelijksakte werd nooit aangepast. Bij een echtscheiding wordt naast de huwelijksakte een kantmelding gemaakt van de echtscheiding en dat was dus niet het geval. Enkel de gegevens in het rijksregister werden ten onrechte aangepast. Het was een ongeluk en we zullen er zeker voor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren.”