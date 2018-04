Auto schuift 100 meter in weide 30 april 2018

Een jonge Bredenaar is vrijdagnacht als bij wonder ongedeerd uit een zwaar ongeval gekomen langs de Noord-Edestraat in Bredene. De man verloor er rond 2 uur de controle over zijn stuur. Hij raakte met zijn Volkswagen Golf van de weg af en donderde een weide in. De wagen kwam uiteindelijk pas zo'n 100 meter verder tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij legde een negatieve ademtest af. Zijn Volkswagen Polo was rijp voor de schroothoop en werd getakeld. (SDVO)