Auto aangereden met vluchtmisdrijf, eigenaar zoekt getuigen

27 december 2018

15u55 0 Bredene Peter Van Eeghem uit Bredene-aan-Zee zoekt getuigen van een aanrijding met vluchtmisdrijf. In de nacht van woensdag op donderdag werd zijn auto namelijk aangereden bij zijn woning in de Duinenstraat.

“Ik zag vanmorgen dat mijn auto scheef stond. Toen ik ging kijken, bleek dat iemand er tegen is gereden en is weggereden zonder iets te laten weten . Mijn auto is gelukkig niet total loss. Er moet wel een nieuwe deur in”, zegt Peter (52). Hij belde de politie voor de vaststellingen. “Maar de kans is natuurlijk vrij klein dat de dader wordt gevonden. Daarom roep ik getuigen op om met hun verklaring naar de politie te stappen”, besluit Peter. Hij had zich allicht een andere verrassing voor Kerst ingebeeld.