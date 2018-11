Amélie Annys (12) nu te zien in musical '13' BREDENSE REPETEERT AL VOOR VOLGENDE MUSICAL 'EI VAN OOM TROTTER' LEEN BELPAEME

17 november 2018

02u24 0 Bredene Ze is dan wel nog maar 12 jaar, Amélie Annys weet heel goed wat ze wil doen en dat is dansen en zingen. Momenteel speelt ze in de musical '13' in Antwerpen. Ze repeteert ondertussen ook voor de volgende uitdaging 'Het ei van Oom Trotter' van theaterhuis Team Jacques.

Dansen zat er al van kleins af in bij de Bredense Amélie Annys. "Ze danst al van toen ze drie jaar was. Op een gegeven moment zag ze het Gala van de gouden K's van Ketnet en ze zei: 'dat wil ik ook doen.' Een jaar later deed ze mee", vertelt mama Stefanie. Ondertussen speelde ze al mee in een professionele theaterproductie naar het boek Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon, kreeg ze een gastrol in de sprookjesmusical De Gelaarsde Kat van de Efteling en danste ze mee in Sigi en Julia, een productie van de The Singing Factory die ook 13 de musical uitbrengt. De musical ging gisteren in première en vertelt het verhaal van een 13-jarige die verhuist van het bruisende New York City naar Appleton in Indiana, een klein plattelandsdorpje waar hij niemand kent. Hij moet zijn plaats vinden in de ingewikkelde sociale kringen van een nieuwe school. '13' was de enige Broadway-musical ooit waarvan de cast volledig bestond uit tieners. Ook The Singing factory presenteert een volledige tienercast. "Ik ben een deel van het ensemble, wat wil zeggen dat ik heel veel moet zingen en dansen."





Studies belangrijkst

Amélie komt nu al graag op televisie en stond afgelopen zomer tussen de sterren als Instagramreporter voor het Filmfestival Oostende. Ze mocht toen onder meer Matteo Simoni interviewen. Tussenin danst ze ook nog bij BCO als cheerleader. Je vraagt je misschien af wanneer ze slaapt? "Soms eens in de auto", lacht Amélie. "Als we naar Antwerpen rijden, dan studeer en eet ik en als we terugkeren slaap ik. Soms is het zwaar, maar ik ben het ondertussen wel al gewoon." Ze studeert Latijn-Clil in het KA Pegasus in Oostende. "Ik mag alles combineren zolang het lukt met school. Mijn studies blijven het belangrijkste zodat ik iets achter de hand heb als mijn droom niet uitkomt. Gelukkig is de school heel begripvol. Ik mis twee lesuren per week zodat we op tijd naar Antwerpen kunnen vertrekken, maar mijn lessenrooster werd aangepast zodat ik de lessen kon inhalen." Amélie heeft al grote ambities voor de toekomst. "Ik wil graag Ketnet-wrapper worden later. Op die manier kan je alles in één doen: dansen en zingen. Ik zou ook heel graag meespelen in de Ketnetmusical. Mijn grote voorbeeld is Tatyana Beloy (Vlaamse actrice en presentatrice, nvdr.). Ze doet heel erg leuke dingen." Amélie volgt ook zangles en notenleer. "Mijn dochter is heel gedreven. Ik moet haar echt verplichten om twee avonden in de week thuis te blijven", vult mama Stefanie nog aan. Meer info over 13 de musical vind je op www.singingfactory.be