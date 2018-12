Afscheidnemende raadsleden krijgen flesje Bredense gin Leen Belpaeme

18 december 2018

09u31 0 Bredene De gemeenteraad van Bredene heeft maandagavond het budget voor 2019 goedgekeurd. Tijdens de laatste gemeenteraad van de legislatuur werd ook afscheid genomen van een pak raadsleden. 15 van de 25 raadsleden komen in januari niet terug.

Onder meer Dirk Cattoir en Monika Van Brussel komen niet meer terug. Zij zetelden de voorbije jaren als onafhankelijke en richtten Neutraal op. Cattoir beloofde om ook de komende jaren de gemeenteraad bij te wonen en van het vragenkwartiertje gebruik te maken om de politiek te volgen. Hij maakte van zijn laatste gemeenteraad wel nog gebruik om enkele beleidskeuzes in vraag te stellen, zoals de bouw van een nieuw zwembad. Volgens Cattoir moet Bredene een eenvoudig 25-meterbad bouwen en niets meer. Burgemeester Steve Vandenberghe liet weten dat er nog niets beslist is. Oppositiepartij N-VA hield het op een pluim voor de financiële dienst, maar had inhoudelijk niets op te merken, net als Open Vld.

Louis Van Belleghem wordt in januari vervangen door nieuwkomer Anthony De Zutter. Hij maakte op zijn laatste zitting wel nog zijn mening duidelijk. “De politiek heeft me ontgoocheld. Is het nu door het uitstekende werk van de meerderheid of door de zwakke oppositie, ik weet het niet. Ik had gehoopt dat er meer open kon gediscussieerd worden.”

Sandy Dobbelaere van sp.a riep nog op om extra te investeren in kinderarmoede door vooral de scholen te ondersteunen en ze pleitte ook voor de oprichting van een buurthuis en het invoeren van onderwijscheques.

Ten slotte kregen alle raadsleden nog een Bredense gin van Brouwerij Betsy.