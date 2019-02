Afbraakwerken aan Europahotel zijn gestart Leen Belpaeme

18 februari 2019

17u53 0 Bredene In Bredene is de afbraak gestart van het Europahotel. Het hotel sloot eind vorig jaar definitief de deuren.

Groep Versluys plant hier een nieuw hotel met appartementen en heeft daar ook een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor ingediend. De eigenlijke nieuwbouw zit volgens Bouwgroep Versluys nog in een administratieve voorbereidende fase en het bedrijf geeft die reden aan geen extra informatie vrij te geven over de bouwplannen. “In principe hopen wij voor de zomer van 2019 één en ander te kunnen afronden en zullen wij het nieuwe project dan ook officieel lanceren”, laat het bedrijf weten. De afbraak is wel al gestart uit praktische overwegingen. “De praktische reden van afbraak situeert hem hoofdzakelijk in het feit dat het pand ondertussen volledig leeg staat. Leegstaande en vervallen panden worden getaxeerd, zijn moeilijker te controleren en vormen geen meerwaarde voor een gemeente en zijn omgeving. Daarnaast kiezen we ook bewust om de afbraak in deze periode van het jaar te doen, nog buiten de officiële start van het zomerseizoen. Traditioneel zijn februari en maart eerder kalme maanden aan de kust waardoor we met deze werken nu weinig of geen praktische hinder veroorzaken”, laat Dominique De Heyn, Marketing & PR director bij Groep Versluys weten.