Aantal inwoners stijgt naar bijna 17.800 22 januari 2018

In 2017 telde Bredene 17.794 inwoners, 211 meer dan in 2016. De grootste bevolkingsgroep situeert zich in de categorie 30 tot 49-jarigen, met 4.335 inwoners. 454 nieuwe inwoners komen uit Oostende en in mindere mate uit De Haan (56) en Brugge (53). Bredene telt 8.884 mannen en 8.910 vrouwen. Afgelopen jaar overleden 189 personen. De Duinenstraat is de straat met de meeste nieuwkomers (96). De groep van de min 18-jarigen stijgt het sterkst, met 5,71 procent naar 3.185 personen. De groei is deels toe te schrijven aan 163 pasgeborenen, waarvan Adam, Alex en Elena de populairste namen zijn "Jonge gezinnen weten dat we een goed uitgebouwde kinderopvang hebben, zonder wachtlijsten", stelt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). In 2008 telde Bredene net geen 16.000 inwoners, nu is de kaap van 18.000 binnen bereik. "We willen ervoor zorgen dat inwoners zich blijven goed voelen in hun wijk en bloeiende gemeente. We investeren dan ook fors in dienstverlening. Zelfs met deze sterke groei willen we onze identiteit behouden", zegt Vandenberghe. "Inwoners worden via inspraakinititiatieven bij het beleid betrokken. Met de uitbreiding van het sportcentrum geven we elke Bredenaar sportkansen. Binnenkort komt er een kunstgrasveld bij en, later, een nieuw zwembad. Na de ontwikkeling van de serviceflats, investeren we verder in het nieuwe woonzorgcentrum. Zo kunnen senioren hun oude dag in eigen gemeente doorbrengen. We zetten fors in op digitalisering en de plannen zijn er om het gemeentehuis uit te breiden." Er komen meer groenzones, zoals op de hoek van de Polderstraat en Spuikomlaan. (TVA)