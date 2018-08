Aangereden autodief herkend door slachtoffer 07 augustus 2018

02u45 0 Bredene De 25-jarige autodief die zondagavond werd aangereden op de E40 in Oostkamp, werd herkend door het slachtoffer van de diefstal. Dat bevestigt het Brugse parket. "Als zijn toestand verbetert, zal de verdachte verhoord en gearresteerd worden", klinkt het.

De man ging in de loop van de namiddag aan de haal met een Opel Corsa in Bredene, nadat hij de autosleutels van de eigenares had ontfutseld. 's Avond viel hij evenwel zonder benzine in Westkerke, waar hij naar een tankstation wat verderop liep. Een motard van de wegpolitie merkte hem op en maande de chauffeur aan hem te volgen naar het kantoor in Jabbeke. De dief vluchtte weg, maar belandde in Oostkamp in een file richting binnenland. De man stapte uit de gestolen wagen, en probeerde via de snelweg richting kust te ontkomen. Daar werd hij aangereden door de wagen van Britse toeristen. De autodief werd ter plaatse verzorgd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte verkeerde gisteren volgens het parket nog steeds in levensgevaar.





(SDVO)