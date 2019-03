5 van de 260 gecontroleerde bestuurders betrapt op rijden onder invloed BBO

25 maart 2019

13u30 0 Bredene Tijdens verkeerscontroles in Bredene en De Haan op zondagnamiddag en -avond zijn vijf bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van alcohol.

De politie stond langs de Koninklijke Baan en de Brugsesteenweg in Bredene en Warvinge in Vlissegem bij De Haan. In totaal lieten de agenten zo’n 260 bestuurders blazen. “Vijf hadden te veel alcohol op. Van drie werd het rijbewijs voor drie uur ingetrokken. Zij kregen een onmiddellijke inning van 179 euro opgelegd. Twee andere bestuurders, die een hoger alcoholgehalte lieten optekenen, moesten hun rijbewijs voor zes uur inleveren en zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden”, duidt commissaris Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan.

Verder werden nog zes processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven voor het niet kunnen voorleggen van een geldig verzekeringsbewijs, gebrekkige verlichting en inbreuken met betrekkingen tot de nummerplaat.

“Ook in de nacht van zaterdag op zondag werd langs de Kapelstraat in Bredene een bestuurder onderschept die te veel alcohol gedronken had. Ook zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken. Hij zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden”, besluit Goes.