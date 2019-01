28-jarige aangehouden voor diefstallen en inbraken in Bredene BBO

22 januari 2019

14u34 0 Bredene Een 28-jarige man is door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden voor een reeks criminele feiten in Bredene.

A.F. werd afgelopen zaterdag opgepakt voor een fietsdiefstal. De man werd al slapend aangetroffen in een portaal van een appartementsgebouw. De fiets waarmee hij zich verplaatste, werd kort voordien opgegeven als gestolen bij het Kruidvat. Na zijn arrestatie kreeg hij een dagvaarding in snelrecht voor de correctionele rechtbank op 4 maart. Hij mocht beschikken.

Na zijn vrijlating kwamen er volgens het Brugse parket echter nog enkele feiten in Bredene aan het licht. Hij zou brand hebben gesticht in het portaal van een bankkantoor. Daarnaast wordt hij ook verdacht van een inbraak in een auto en in een nachtwinkel. De man werd snel opnieuw opgepakt en de onderzoeksrechter hield hem dinsdagmorgen alsnog aan.