145 gezinnen geholpen via sociale kruidenier ’t Groot Verschil Leen Belpaeme

22 januari 2019

17u41 0

De sociale kruidenier ‘t Groot Verschil, de winkel die zich richt op inwoners van Bredene met een laag inkomen, opende begin mei haar deuren. Van mei tot eind oktober werden al 145 winkelpassen toegekend en dus 145 Bredense gezinnen werden geholpen via dit nieuwe initiatief. Het aantal klanten dat maandelijks de weg naar de sociale kruidenier vindt ligt momenteel rond de 50. De producten die de Sociale Kruidenier verkoopt worden deels zelf aangekocht in supermarkten. ’t Groot Verschil krijgt ook gratis voedseloverschotten van supermarkten en lokale handelaars. Bovendien doet de sociale kruidenier ook een beroep op het forum van ‘Goods2Give’, waardoor ze zeer goedkoop verzorgings- en schoonmaakproducten kan aankopen. Daarnaast is er ook een samenwerking met de keuken van het woonzorgcentrum, met voedselhulporganisatie Colsol uit Oostende en met ‘de volkstuintjes’. De producten die de sociale kruidenier zelf aankoopt, worden met een korting van 20 procent verkocht. Bloem, suiker, melk, fruitsap, rijst, pasta, gepelde tomaten, passata en toiletpapier worden het meest verkocht. Naast een winkel voor mensen in armoede, wil de sociale kruidenier ook een ontmoetingsplaats zijn. De ruimte is ook voorzien op zowel de winkel- als ontmoetingsfunctie. De sociale kruidenier is telkens open op dinsdagnamiddag van 13 tot 17 uur en op vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 12.30 uur.