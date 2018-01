1.200 inwoners smullen van 6.000 sprotjes 02u41 0 Benny Proot Voor de hongerigen werden sprotjes, maar ook frietjes en sappige hamburgers bereid. Bredene In Bredene zijn ze er dit jaar vroeg bij. Als eerste gemeente in de regio werd al uitgepakt met een kerstboomverbranding.

Tussen de vier- en vijfhonderd kerstbomen werden in brand gestoken nabij Strandpost 2. Inwoners troepten gezellig bijeen en deelden maar wat graag wensen uit voor het nieuwe jaar. Op en rond het Duinenplein vond een een grote drink plaats. Tussen de 1.000 en 1.200 inwoners kwamen er genieten van gratis gegrilde sprot (6.000 stuks), verse frietjes en sappige hamburgers. Er was ook een grootse après-skifuif met dj's Koony en Yamo. De schaatspiste bleef extra lang open.





"Het is de eerste keer dat we met zo'n groot nieuwjaarsevenement uitpakken", vertelt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a). "Onze boodschap is dat we een warme gemeente willen zijn, met veel verbondenheid en samenhorigheid. En dat kan je alleen maar bereiken door iedereen eens samen te brengen."





Volgende zaterdag zijn er kerstboomverbrandingen in De Haan, Oostende, Middelkerke en De Panne. De kerstboomverbranding in Knokke-Heist maakt dit jaar plaats voor een Winterdrink op zondag 14 januari. Dat besliste de organisatie uit ecologische redenen. (TVA)





Benny Proot Samen genieten van het vuur tijdens de kerstboomverbranding.