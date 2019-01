‘Zondvloed’ van Bredene erkend als ramp: inwoners kunnen schade laten vergoeden Bart Boterman

18 januari 2019

18u34 0 Bredene De Vlaamse regering heeft de ‘zondvloed’ in Bredene van 27 mei 2018 officieel erkend als ramp. Dat betekent dat getroffen inwoners aanspraak kunnen maken op vergoeding van het Vlaams Rampenfonds. “Ik ben opgelucht dat dit als ramp erkend is. We zullen onze inwoners begeleiden bij de aanvraagprocedures voor een tegemoetkoming”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

Wie grote schade heeft opgelopen omdat zijn of haar huis volledig overspoelde door de overvloedige regenval moet wel nog wat geduld uitoefenen. De beslissing van Vlaams minister Joke Schauvlieghe (CD&V) is al genomen, maar wordt pas in februari in het staatsblad gepubliceerd. “Pas wanneer het erkenningsbesluit is gepubliceerd, zullen de erkende gemeenten waaronder Bredene in kennis gesteld worden. Daarna is een aanvaag voor een tegemoetkoming mogelijk”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe.

Volgens hem heeft het geen zin om een dossier in te dienen voor goederen die door de eenvoudige brandpolis verzekerd zijn, gezien het Vlaams Rampenfonds die goederen niet dekt. Aanvragen moeten worden ingediend via het een e-loket dat zal verschijnen op de website van het Vlaams Rampenfonds. “Het is onze bedoeling om de inwoners te begeleiden hiermee. Wie vragen heeft, kan steeds terecht bij de dienst noodplanning van onze gemeente, op 0498/88 50 23 of via philippe.peeters@bredene.be”, besluit de burgemeester.